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Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini sonlandırmasına ilişkin, "Washington, bu zamanda sağlık alanındaki etkileşimle ilgili uluslararası hukuka darbe vuruyor." dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:45
Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki
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Zaharova, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıklarına dair açıklamalarını değerlendirdi.

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Dünyanın salgınla mücadelede çabaları pekiştirme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Washington, bu zamanda sağlık alanındaki etkileşimle ilgili uluslararası hukuka darbe vuruyor." diye konuştu.

Zaharova, "ABD bunun yerine dünyaya ne teklif edebilir? Salgın döneminde Amerikan sağlık sisteminde ortaya çıkan üzücü tablo, Washington'a bu alandaki liderlik hakkında konuşmak için şans bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Abd TepkiAbd Dsö
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