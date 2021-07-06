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Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağının düştüğü açıklandı.

06 Temmuz 2021 Salı 19:45
Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamalara göre, Kamçatka bölgesinde, Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi uçakla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

Helikopter ve uçaklarla bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazı Palana kentinde bulunan havalimanına 4 ila 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

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İlk belirlemelere göre, havalimanına inişe geçtiği esnada bir tepeye çarpan uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin Rus basınında yer alan bilgilere göre, kazanın nedeninin olumsuz hava şartları veya pilotaj hatası olabileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2021 20:07
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