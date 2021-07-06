Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamalara göre, Kamçatka bölgesinde, Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi uçakla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Helikopter ve uçaklarla bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazı Palana kentinde bulunan havalimanına 4 ila 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.
Soruşturma başlatılan olaya ilişkin Rus basınında yer alan bilgilere göre, kazanın nedeninin olumsuz hava şartları veya pilotaj hatası olabileceği belirtiliyor.