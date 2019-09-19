Rusya'da virüs sızıntısı iddiası

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir virüs araştırma merkezinde meydana gelen patlamada virüs sızıntısı olduğu iddia edildi.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Novosibirsk bölgesinin Koltsovo şehrindeki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde inşaat esnasında gaz patlaması meydana geldi.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlamayla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Öte yandan, Rus yetkililer ise hayati tehlikenin olmadığını bildirdi.
Koltsovo şehrindeki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde iki gün önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanmıştı.