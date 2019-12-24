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Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57’nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi.

Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57’nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi.

24 Aralık 2019 Salı 08:09
Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi

TASS haber ajansının Komsomolsk-na Amure bölge yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Su-57 test uçuşu esnasında ormanlık alana düştü. Fırlatma sistemini kullanarak kurtulan pilot paraşütle indiği ormanlık alandan helikopterle alındı.
Doğu Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından bölgede Su-57 model uçağın hizmet vermediği aktarılırken, herhangi bir hava olayının da tespit edilmediği aktarıldı. Servis, kaza ile ilgili olarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. 
Rus savaş uçağı Su-57 takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özelliklere sahip bulunuyor.

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Henüz test aşamasında olan Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.
Su-57, 5,8 saat uçarken, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52
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