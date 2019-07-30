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Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

30 Temmuz 2019 Salı 16:15
Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

RUSYA DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE BAKANI DMİTRİY KOBILKİN:  "RUSYA'NIN 5 BÖLGESİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ. İRKUTSK, KRASNOYARSK, YAKUTİSTAN VE BURYATYA BÖLGELERİNDEKİ DURUM DAHA ZOR. ORMAN YANGINLARININ ALANI 2 MİLYON 700 BİN HEKTAR. BU, GEÇEN SENE YANAN ALANA GÖRE YÜZDE 12 FAZLA"

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçen hafta başlayan orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi. 

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Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde geçen hafta başlayan orman yangınlarıyla ilgili Başbakan Dmitriy Medvedev'e bilgi verdi.

Devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun elverişsiz olduğunu kaydeden Kobılkin, "Rusya'nın 5 bölgesinde acil durum ilan edildi. İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki durum daha zor. Orman yangınlarının alanı 2 milyon 700 bin hektar. Bu, geçen sene yanan alana göre yüzde 12 fazla." dedi.

Kobılkin, orman yangınlarında yaralıların olmadığını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 30.07.2019 20:02
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