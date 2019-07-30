Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

RUSYA DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE BAKANI DMİTRİY KOBILKİN: "RUSYA'NIN 5 BÖLGESİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ. İRKUTSK, KRASNOYARSK, YAKUTİSTAN VE BURYATYA BÖLGELERİNDEKİ DURUM DAHA ZOR. ORMAN YANGINLARININ ALANI 2 MİLYON 700 BİN HEKTAR. BU, GEÇEN SENE YANAN ALANA GÖRE YÜZDE 12 FAZLA"

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçen hafta başlayan orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi.

Devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun elverişsiz olduğunu kaydeden Kobılkin, "Rusya'nın 5 bölgesinde acil durum ilan edildi. İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki durum daha zor. Orman yangınlarının alanı 2 milyon 700 bin hektar. Bu, geçen sene yanan alana göre yüzde 12 fazla." dedi.

Kobılkin, orman yangınlarında yaralıların olmadığını kaydetti.

