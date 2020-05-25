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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı…

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 353 bin 427’ye, ölü sayısı 3 bin 633’e ulaştı.     

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı…
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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 353 bin 427’ye, ölü sayısı 3 bin 633’e ulaştı.     
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktı. 
Ülkede, ölü sayısı 92 artarak 3 bin 633’e, iyileşen sayısı 5 bin 499 artarak 118 bin 798’e ulaştı. 
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,6 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,7’sinde semptom görülmediği ifade edildi.    
Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 560 artarak 166 bin 473’e, ölü sayısı 41 artarak 2 bin 34’e çıktı.  
Şehirde toplam 53 bin 586 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.   
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 900 binden fazla olduğu kaydedildi.  

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Açıklamada, yaklaşık 287 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.      
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.  Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.
Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.
Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.
 

Son Güncelleme: 25.05.2020 18:48
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