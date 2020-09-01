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Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı

KOVİD-19 SALGINIYLA İLGİLİ DÜNYADA SON 24 SAATTE YAŞANAN GELİŞMELER

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı
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 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyon 510 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 17 milyon 808 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 852 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD'de Kovid-19'a iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 995 bin 319'a, ölü sayısı 17 bin 176'ya çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 809 bin 387'ye ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon avro katkı sağlayacağını duyurdu.
İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 23 bin 572 artış olduğu açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 462 bin 858 olarak güncellenirken, can kaybı 29 bin 974'e çıktı.
İtalya'da ekonomi, salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde, beklentilerin üstünde, yüzde 12,8 daraldı.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de çatışmalar, seller ve salgın nedeniyle 1290 ailenin yerinden edildiği aktarıldı. 
Avustralya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk can kaybının yaşandığı 1 Mart'tan bu yana bir günde ilk kez 41 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Depok kentinde, salgının yayılımını azaltmak amacıyla bugünden itibaren daha önce uygulanan bazı kısıtlamalar tekrar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, kafe, restoran ve marketlere akşam saat 18.00'e kadar açık kalma izni verilirken, saat 20.00'den sonrası için de dışarıda insan hareketliliğine sınırlama getirildi.

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Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji, başkent Yeni Delhi'de tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında öldü. Ağustos ayının başında beyin ameliyatı geçiren Mukherji'ye operasyonun ardından Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
Filistin Yardım Kuruluşları Birliği, Gazze'yi insani felaketten kurtarmak için yardım çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'nde 14 yıldır süren abluka ve Kovid-19 şartlarında en kötü insani felaketle karşı karşıya kalındığını ifade etti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide virüs tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.
Gana'da, salgın önlemleri kapsamında 5 ay önce kapatılan havalimanlarının 1 Eylül'den itibaren ticari uçuşlara yeniden açılacağı kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Esed rejimine salgınla mücadele kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme ve test kiti gönderdi. 
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda görevli bir çalışanın Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yabancı uyruklu çalışanın, Hafter milisleriyle temas etmesi sonucu virüse yakalandığı bildirildi.
Dünya Bankası, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için 500 milyon dolarlık kredinin onaylandığını duyurdu.
Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), küresel mal ticaretinin Kovid-19 salgını krizinde 2008-2009 finansal krizden daha hızlı “V” tipi toparlandığını değerlendirdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:31
Anahtar Kelimeler:
Kovid19 VakaRusya
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