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Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 130 bine yaklaştı

 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 128 bin 836’ya, ölü sayısı 19 bin 948’e çıktı.    

24 Eylül 2020 Perşembe 12:04
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 130 bine yaklaştı
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 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 128 bin 836’ya, ölü sayısı 19 bin 948’e çıktı.      

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 595 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836’ya ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 12 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.  

Ülkede son bir günde ölü sayısı 149 artarak 19 bin 948’e, iyileşen sayısı 6 bin 130 artarak 929 bin 829’a yükseldi.         

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 24’ünde semptom görülmedi.

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Başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 20 Haziran’dan bu yana ilk defa 1000'in üzerine tekrar çıktı. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1050 artarak 280 bin 408’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 115’e ulaştı.  

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.     

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.


 

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Son Güncelleme: 24.09.2020 13:16
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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