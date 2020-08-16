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Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama bir ay içinde başlayacak

16 Ağustos 2020 Pazar 13:24
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama bir ay içinde başlayacak
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N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüs salgınına karşı toplu aşılamanın yaklaşık bir ay içinde başlayacağını söyledi.

Sputnik'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gintsburg, Kovid-19 salgınına karşı toplu aşılamanın gerekli miktarda aşı üretildikten sonra, yaklaşık bir ay içinde başlayacağını belirtti.

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Daha önce 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının kayıt sonrası araştırmalarının 7-10 gün içinde başlamasının planlandığını, bu çalışmalara on binlerce kişinin katılacağını açıklayan Gintsburg, şöyle konuştu:

"Toplu aşılama, sadece üretilen aşının büyük bir kısmının kayıt sonrası araştırma çalışmalarında kullanılacak olması nedeniyle biraz gecikmeli yapılacak. Sonrasında ürünün geri kalanı halk için kullanılacak, 2-3 hafta, belki bir ay gecikme olacak.”

Gintsburg ayrıca aşının kayıt sonrası araştırmalarının 4 ila 6 ay arasında süreceği bilgisini de verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

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