Rusya'da huzurevinde yangın

Moskova'da özel bir huzurevinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Personellerin ve bazı huzurevi sakinlerinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 7 kişinin alevler arasında mahsur kaldığı söylendi.

Yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalanlar da tahliye edilirken, 18’i personel toplam 48 kişi yara almadan yangından kurtuldu.

Binanın tüm bölümlerine yayılan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Moskova Savcılığından yapılan açıklamada, tahliye edilenlerin başka bir yere gönderildikleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.