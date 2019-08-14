banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
269.889
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7476
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Rusya'da haftada 4 gün çalışma dönemi

Rusya'da çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi, işsizlik oranını düşürmek gibi nedenlerle aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi. Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

Rusya'da haftada 4 gün çalışma dönemi

Rusya'da çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi, işsizlik oranını düşürmek gibi nedenlerle aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi. Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
Rusya'da haftada 4 gün çalışma dönemi

Rusya, işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çlışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

banner317

Fakat Rus halkının endişelerinin aksine Isayev, haftada 4 gün çalışma sisteminde çalışanların mevcut maaşlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasının kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Isayev, bu sayede işverenlerin ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlayabileceğini ifade etti.

Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Haftada 4 Gün çalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan orman yangınlarını söndüremiyor (acil durum ilan edildi)
Yunanistan orman yangınlarını söndüremiyor (acil durum ilan edildi)
Yunanistan'da orman yangınları
Yunanistan'da orman yangınları
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 63'e yükseldi
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 63'e yükseldi
Open Arms, 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep etti
Open Arms, 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep etti
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim