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Rusya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü

Rusya'da da koronavirüsün mutasyon sonucu daha hızlı yayılan türüne rastlandığı açıklandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:10
Rusya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu söyledi.

Günlük vaka sayısı 23 binin altına düştü

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Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 216 artarak 857 bin 568'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artışla 11 bin 950'ye çıktı.

COVID-19'un daha hızlı yayılan türü, Aralık 2020'de İngiltere'de ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mutasyona Uğrayan VirüsRusya
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