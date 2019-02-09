Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı
ŞOFÖR YAKALANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Kurşunlama meselesi çözülüyor
KURŞUNLAMA MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR
49 yaşında canına kıydı
49 YAŞINDA CANINA KIYDI
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
banner282

Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'

Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını "beslediği domuzların yediğini" bildirdi.

Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'

Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını "beslediği domuzların yediğini" bildirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:36
Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

'Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık'

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası
Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası
"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"
"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği
'Sarı Yelekliler'e 13. haftada göz yaşartıcı gazla müdahale
'Sarı Yelekliler'e 13. haftada göz yaşartıcı gazla müdahale
Tunus'daki terör saldırılarının sanıklarına ömür boyu hapis cezası
Tunus'daki terör saldırılarının sanıklarına ömür boyu hapis cezası
Fransa Meclis Başkanı Ferrand'ın evi ateşe verildi
Fransa Meclis Başkanı Ferrand'ın evi ateşe verildi
“ab Nükleer Anlaşmayla İlgili Taahhütlerini Yerine Getirmeli
“ab Nükleer Anlaşmayla İlgili Taahhütlerini Yerine Getirmeli"
İran'da Çevre Sorunları Hayatı Olumsuz Etkiliyor
İran'da Çevre Sorunları Hayatı Olumsuz Etkiliyor
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim