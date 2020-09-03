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Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi

Ankara, 3 Eylül 20 : Rusya, Çin ilaç şirketi CanSino\'nun potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin ülkede yapılmasına onay verdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:24
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
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Ankara, 3 Eylül 20 : Rusya, Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin ülkede yapılmasına onay verdi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "Ad5-NCov" adlı aşı adayının çalışmaları, Rus ilaç üreticisi Petrovax iş birliğinde Moskova'da yürütülecek.

CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı için de eylülden itibaren dünyanın farklı ülkelerinde 3. aşama denemelere başlanması hedefleniyor. 3. aşama denemeler için Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Rusya ve Şili'de çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Kovid-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yürütülmüştü.

ÇİN'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci ve üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

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CanSino'nun aşı adayı dışında Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşı adayları ve SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyonu aşarken, 867 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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Son Güncelleme: 03.09.2020 17:00
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