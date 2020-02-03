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Rusya, Çin'le demiryolu ulaşımını durdurdu

Rusya, yeni tip koronavirüs (2019-nCov) salgını nedeniyle Çin'le yolcu demir yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.

Rusya, Çin'le demiryolu ulaşımını durdurdu

Rusya, yeni tip koronavirüs (2019-nCov) salgını nedeniyle Çin'le yolcu demir yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 08:19
Rusya, Çin'le demiryolu ulaşımını durdurdu

Rusya Demiryolları Şirketinden (RZD) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile yolcu demiryolu ulaşımının 3 Şubat saat 00.00'dan itibaren geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, daha önce Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde Çin vatandaşı 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirmişti.

Rusya, salgın nedeniyle Çin ile sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.

Bazı Rus şirketleri de Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı karar gereği, Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durdurulurken, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulaması da askıya alınmıştı.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

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Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Rusya çin Demiryolu UlaşımıKoronavirüs
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