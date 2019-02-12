Rusya bir günlüğüne dünya ile bağlantısını koparacak

Rusya, siber savunma alanında dış dünyadan bağımsız olarak kendi kapasitesini görebilmek için bir süreliğine internet bağlantısını kesmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 110 milyon kişinin internetsiz kalması anlamına gelen deney ile Rusya'nın sanal dünya ile bağlantısının kesilmesi halinde ülkedeki internet altyapısı olan Runet'in nasıl çalıştığı görülecek.

Ülkedeki internet altyapısının dış dünyadan bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için gerekli teknik değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılan yasa tasarısı geçen yıl parlamentoda görüşülmüştü.

Deneyin 1 Nisan'dan önce yapılması öngörülüyor ancak yetkililer bu konuda kesin bir tarih vermiş değil. Söz konusu girişime Rusya lideri Vladimir Putin de destek veriyor. Tasarının Duma'da görüşülmesi önerisi de Putin'e yakınlığıyla bilinen milletvekilleri tarafından gündeme getirilmişti.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma'da tartışılmaya devam eden tasarı Dijital Ekonomi Ulusal Programı olarak adlandırılıyor.

Yapılacak testle 'yabancı güçlerin olası sanal tecridinde' Rus internet servis sağlayıcılarının nasıl işlev sağlayacağı sınanmak isteniyor.

NATO üyesi ülkeler ve müttefikleri, Rusya’yı siber saldırılar ve diğer online saldırı, müdahale ve kışkırtmalar yapmakla suçluyor ve Moskova'nın müdahalelerine karşı yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Ancak bazı Rus ve Batılı analistler, hükümetin "düşman tecridi" savıyla aslında ülkedeki bilgi akışını tamamen kendi kontrolü altına almayı hedeflediğini belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, deneyin imkansız olmasa da hayli maliyetli olacağını, internetin işleyişinde ciddi aksamalara yol açabileceğini ve Kremlin'in hoşlanmadığı tüm içeriği filtreleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.