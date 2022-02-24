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Rusya, başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok kentini vuruyor

UKRAYNA, 5 RUS SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

24 Şubat 2022 Perşembe 09:45
Rusya, başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok kentini vuruyor

ÖZELLİKLE KİEV'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELİRKEN KENTTE SİRENLER ÇALDI

BAZI SİVİLLER KENTİ TERK ETMEYE ÇALIŞIRKEN BAZILARI DA METRO İSTASYONLARI VE EVLERİNİN BODRUMLARINA SIĞINDI

Kiev/Kramatorsk, 24 Şubat 22 (.): Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

APARTMAN ZARAR GÖRDÜ

Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Sınır birliklerine saldırı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde saldırılar olduğu bildirildi.

Ayrıca Kırım’dan da saldırı yapıldığı kaydedildi.

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SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya'nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

"ÜLKELERİNİZDE PUTİN'İN İŞGALİ HAKKINDAKİ GERÇEĞİ PAYLAŞIN"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattığını belirterek, "Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna, kendini savunacak ve kazanacak. Dünya, Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

Acilen Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınmasını isteyen Kuleba, uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın ve hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırın." ifadesini kullandı.

RUS UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DUYURULDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu.

Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinin üzerinde savaş jetlerinin uçtuğu görüldü. Kent sakinleri, Rusya'nın saldırılarının ardından durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kramatorsk şehrinin sakinlerinden Arkadyy, durumun yakında düzeleceğini umduğunu, patlama sesleri duymasına rağmen işe gideceğini söyledi.

Bu arada vatandaşlar para çekmek için ATM'lerin önünde sıra oluşturdu

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Son Güncelleme: 24.02.2022 10:57
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