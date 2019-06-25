Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya'nın 5 yıl aradan sonra konseye geri kabul edilmesine karar verdi.
Strazburg'ta toplanan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te AKPM'deki heyetinin oy hakkı elinden alınan Rusya'nın geri dönmesini sağlayacak karar kabul edildi.
Karar, 62 "hayır" ve 10 çekimser oyuna karşı 118 oyla alındı.
2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali vardı.
Son Güncelleme: 25.06.2019 15:09