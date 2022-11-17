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Rusya: “Ankara'daki CIA-RUS İstihbaratı Görüşmesinde “Hassas Konular“ Ele Alındı“

17 Kasım 2022 Perşembe 17:15
Rusya: “Ankara'daki CIA-RUS İstihbaratı Görüşmesinde “Hassas Konular“ Ele Alındı“

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara'da CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleştirilen görüşmede "hassas konular"ın ele alındığını söyledi.

Ryabkov, Rus televizyon kanalı RTVI'ye verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasında diyaloğun devam ettiğini ancak sistemli olmadığını belirten Ryabkov, "ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız pek çok formatı dondurdu. Bu üzücüdür." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım'da CIA ile SVR arasında görüşme gerçekleştiğine dikkati çeken Ryabkov, bu görüşmenin ABD'nin isteğiyle yapıldığını vurguladı.

Ryabkov, "Görüşme, iki ülkenin özel servisleri aracılığıyla sağlandı. Görüşmede ele alınan konular hassastır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Ryabkov, bu konuda ikili istişare komisyonunun 29 Kasım-6 Aralık'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağını bildirdi.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 17:25
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