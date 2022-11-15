Rusya: “ABD Ve AB Vaatlerini Uygularsa Rus Gübre Ve Tahılının Sevkiyatı Önündeki Engeller Kalkar“

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) tahıl anlaşması ile ilgili Birleşmiş Milletler'e (BM) yazılı vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Bu vaatler, iyi niyeti içeriyor gibi görünüyor. Bunlar uygulanırsa, Rus gübre ve tahılının sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak" dedi.

Lavrov, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında gazetecilere açıklama yaptı.

"Rusya'nın hangi şartlar doğrultusunda tahıl anlaşmasını uzatacağı" yönündeki soruyu cevaplayan Lavrov, bu şartların "basit" olduğunu ve söz konusu anlaşmada yer aldığını belirtti.

Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının, Rus tahılının sevkiyatı üzerindeki engellerin kaldırılmasını da içerdiğine dikkati çekerek, şimdilik bu konuda herhangi bir ilerlemenin olmadığının altını çizdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün görüştüğünü aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, ABD ve AB'nin kendisine kağıt üzerinde de vaatler verdiğini aktardı. Bu vaatler, iyi niyeti içeriyor gibi görünüyor. Bunlar uygulanırsa, Rus gübre ve tahılının sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak. Ancak, mesele kağıt değil, bunların uygulanmasıdır. Genel Sekreter, bunun kendisi için öncelikli bir konu olduğuna yemin etti. Bunun gerçekleşeceğini umuyorum."

- "Ukrayna müzakere sürecini frenliyor"

Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakere sürecine değinerek, "bu süreci Ukrayna yönetiminin frenlediğini" dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir karar imzaladığına dikkati çeken Lavrov, "Müzakerelerden vazgeçmediğimizi defalarca teyit ettik. Ukrayna, müzakerelerden vazgeçti. Ukrayna, müzakere etmekten ne kadar çok kaçınırsa, o kadar zor anlaşma olacak" diye konuştu.

Sergey Lavrov, ABD'nin, Rusya ile Ukrayna'nın müzakereleri için zemin hazırladığı yönündeki iddiaların "söylenti" olduğunu vurgulayarak, "Bu söylentiler sürekli ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bunları artık dikkate almıyoruz. Batı'nın, Zelenskiy'i disiplin etme ve kendisine, bu şekilde devam edilemeyeceğini anlatma konusunda istekli olduğunu görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin G20 zirvesindeki konuşmasına değinen Lavrov, "O, Batı'nın herhangi bir tavsiyesini şimdilik dinlemiyor. Zelenskiy, savaş, Rusya karşıtı ve saldırgan retoriğini kullandı" değerlendirmesinde bulundu.

- "AB ve NATO, Ukrayna'da hibrit savaşın tarafları oldu"

Ukrayna'da "hibrit" savaşın devam ettiğini belirten Lavrov, bu savaşın Batı tarafından hazırlandığını ve başlatıldığını söyledi.

Lavrov, "AB ve NATO, Ukrayna'da hibrit savaşın hibrit tarafları oldu. Bu, silah sevkiyatı, askerlerin eğitimi, istihbarat bilgilerinin paylaşılması desteği, hedeflerin belirlenmesi konusundaki yardımı kapsıyor. Amerikalılar bunu yapıyor" sözlerini sarf etti.