Rusya: ABD, Trump ile Kim zirvesi ile ilgili bizden tavsiye istedi

Rusya, ABD ile Kuzey Kore liderlerinin Vietnam'daki zirvesi öncesinde, Washington'un Moskova'dan tavsiye istediğini duyurdu.

Haberi açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Yarımadası'ndaki sorunun hemen çözülemeyeceğini, Kuzey ile Güney arasındaki ilişkilerin pekişmesi için Birleşmiş Milletler'in bazı yaptırımları kaldırmasının yerinde olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirveden 8 ay kadar sonra çarşamba günü, Hanoi'de ikinci kez bir araya gelecek.