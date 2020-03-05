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Rus Savaş Uçakları İdlib\'de Sivilleri Vurdu: 16 Ölü

İdlib, 5 Mart 20 : Rus savaş uçaklarının İdlib\'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Rus Savaş Uçakları İdlib\'de Sivilleri Vurdu: 16 Ölü

İdlib, 5 Mart 20 : Rus savaş uçaklarının İdlib\'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
Rus Savaş Uçakları İdlib\'de Sivilleri Vurdu: 16 Ölü
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İdlib, 5 Mart 20 : Rus savaş uçaklarının İdlib'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları TSİ 03.30 sularında Marretmısrin beldesine hava saldırısı düzenledi. 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğindeki 16 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.
Yaralıları bölgedeki sağlık merkezilerine sevk eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

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Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.
Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren İdlib'in pek çok büyük ilçesini, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.
17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 2 bin civarında sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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