banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95604
ALTIN
265.847
DOLAR
5.7686
STERLİN
7.3413
EURO
6.5697
Tecavüz davası tamamlandı
TECAVÜZ DAVASI TAMAMLANDI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 8...
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga
1 AĞIR YARALI
banner306

Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş

Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş

25 Haziran 2019 Salı 12:14
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, "İran'ın bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu gibi gösterilmeye çalışılması veya uluslararası terör gruplarıyla karşılaştırılması kabul edilemez." dedi.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılan Patrueshev'in burada gazetecilere verdiği demeçte İran'ı savunması ABD ve İsrail'de soğuk duş etkisine neden oldu.

Suriye'deki durumun ve bölgedeki İran etkisinin masaya yatırıldığı üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada Patrushev, ABD ve İsrail'i Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulunmasına teşvik etmeye çağırdı.

banner317
Son zamanlarda ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü propagandaya da değinen Patrushev, "İran'ın bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu gibi gösterilmeye çalışılması veya uluslararası terör gruplarıyla karşılaştırılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Patrueshev'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katıldı.

Son Güncelleme: 25.06.2019 15:39
Anahtar Kelimeler:
Abd IsrailNikolay Patrushev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması
İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
Macron'dan Trump'a çağrı
Macron'dan Trump'a çağrı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim