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Rus Ve Abd'li Genelkurmay Başkanları Suriye'yi Görüştü

Moskova, 4 Eylül 19 (.): Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

Rus Ve Abd'li Genelkurmay Başkanları Suriye'yi Görüştü

Moskova, 4 Eylül 19 (.): Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:08
Rus Ve Abd'li Genelkurmay Başkanları Suriye'yi Görüştü

Moskova, 4 Eylül 19 (.): Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Gerasimov, Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Görüşmede iki komutan yaptığı terör örgütleriyle mücadele için yapılan operasyonlarda meydana gelen hadiselerin önlenmesi bağlamında Suriye'deki durumu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

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Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 31 Ağustos'ta Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle Suriye rejimi ateşkes ilan etmişti.
Ertesi gün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
(AA/DOĞ/ÖK)
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 19:44
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