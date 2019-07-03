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Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV:  "YANGINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER DEVLET SIRRI VE AÇIKLANMAYACAK. DEVLETİN ÇIKARI AÇISINDAN BAZI BİLGİLERİN SAKLANMASI YASA DIŞI ŞEYLERİN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, “Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.” dedi. 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu söyledi.
Yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının “son derece normal” olduğunu belirten Peskov, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

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Peskov, yanan su altı gemisinde nükleer reaktör bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, "Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu." dedi.
Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz’da yangın çıktığı belirtilmişti.
Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülmüştü.

Son Güncelleme: 03.07.2019 16:09
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