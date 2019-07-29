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Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

BULUNDUĞU HAPİSHANEDEN HASTANEYE KALDIRILAN RUS MUHALİF LİDER ALEKSEY NAVALNIY'IN DOKTORU, "ZEHİRLENME" İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Doktor Anastasiya Vasilyeva, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın, bir süredir bulunduğu hapishanede zehirlenmiş olabileceğini söyledi.  

Vasilyeva, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın daha önce hiçbir alerjisinin bulunmadığına emin olduğunu belirterek, hapishanede diğer mahkumlarla aynı yemeği yediğini ifade etti.

Hastanede Navalnıy'ı muayene etmesine izin verilmediğini kaydeden Vasilyeva, Navalnıy'ın, durumunu aktarmak için kendisine izin verdiğini bildirdi.

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Vasilyeva, "Üçüncü kişilerin yardımıyla belirsiz kimyasal maddelerle zehirlenmeyi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.  

Rus muhalifin kaldırıldığı 64 numaralı hastanede, ilgili bölümün doktoru EldarKazahmedov yaptığı açıklamada, muayenede Navalnıy'a "genel alerjik reaksiyon" tanısı konulduğunu belirtti.

HAFTA SONU HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Rus muhalif Navalnıy, "şiddetli alerjik reaksiyon" sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı. 

Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapishanedeydi.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Son Güncelleme: 29.07.2019 15:21
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