Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti

RUS KOZMONOT UZAYDAN KIBRIS'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Rus Uzay Kurumu, Kıbrıs'ın uzaydan yeni çekilen fotoğrafını yayınladı.

Kozmonot Oleg Kotov tararfından çekilen fotoğraf, Rus Uzay Kurumu'nun twitter hesabından'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.

Twitter mesajında, "Kıbrıs, Sicilya ve Sardinya'nın ardından Akdeniz'deki üçüncü büyük adadır. 9251 kilometrekarelik bir alan sahiptir" bilgisi de aktarıldı.

Uzaydan çekilen fotoğrafta, bol yağışlı geçen kışın ardından adanın dört bir yanının yemyeşil olduğu görüldü.