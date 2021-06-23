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Rus jetleri ve gemileri Karadeniz'de İngiliz savaş gemisini hedef aldı

Karadeniz'de Kırım yakınlarından geçmekte olan İngiliz savaş gemisini 20'den fazla Rus jeti ile iki sahil koruma gemisinin takibe aldığı bildirildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:45
Rus jetleri ve gemileri Karadeniz'de İngiliz savaş gemisini hedef aldı
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Karadeniz'de Kırım yakınlarından geçmekte olan İngiliz savaş gemisini 20'den fazla Rus jeti ile iki sahil koruma gemisinin takibe aldığı bildirildi.

Rus Savunma Bakanlığı karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) ise yaptığı açıklamada haberleri yalanladı ve HMS Defender'ın Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Ancak HMS Defender'da olan BBC muhabiri Jonathan Beale, savaş gemisinin Rus ordusu tarafından taciz edildiğini söyledi.

Beale, geminin üzerinde 20'yi aşkın jetin uçuş yaptığını, iki Rus sahil koruma gemisinin de HMS Defender'ı zaman zaman 100 metre kadar yaklaşarak takip ettiğini, telsizden uyarılar yapıldığını bildirdi.

Rusya, 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın ve yarımadayı çevreleyen karasularının kendisine ait olduğunu, İngiltere ise savaş gemisinin Ukrayna sularından geçtiğini iddia ediyor.

İngiltere Başbakanlık ofisinden bir sözcü, "HMS Defender Ukrayna ile Gürcistan arasında en kestirme ve uluslararası tanınmış rotayı takip ediyordu" dedi.

'RUSYA ÖNCEDEN UYARIDA BULUNDU'

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Sözcü, Rusya'nın ise Karadeniz'de HMS Defender yakınlarında atış tatbikatı yaptığına dair İngiltere'ye önceden uyarıda bulunduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yazılı bir açıklama yaparak HMS Defender'ın uluslararası tanınan deniz trafiği koridoruna girerek "rutin transit" geçiş yaptığını ifade etti.

Bakanlık Basın Bürosu'nun Twitter hesabında paylaşılan açıklamada ise "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.  Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Rusya medyası, bir devriye gemisinin iki kez uyarı ateşi açtığını, Su24-M tipi bir jetin de HMS Defender'ın güzergahına dört bomba attığını yazdı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

14 Haziran'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e hareket eden HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyeri. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 23:09
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