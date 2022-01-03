Rus bilim insanlarından 2029 yılı için gök taşı uyarısı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde Apofis isimli bir gök taşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan geçeceğini öne sürdü.

Bilim insanları, gök taşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre mesafeden ve tahminen saniyede 7,42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, bunun Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

Potansiyel etkisi çok büyük

Rus bilim insanları, "Gök taşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6,5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünya’ya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Ağırlığı 27 milyon ton

Apofis’in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, NASA verilerine dayanarak, "2013 YD48" ve "7482 YD48" gök taşlarının Dünya’ya yaklaştığını duyurmuştu.

Haberlerde, "2013 YD48" gök taşının 11 Ocak'ta, diğer gök taşının ise 18 Ocak tarihinde Dünya'ya yakın bir noktadan geçeceği aktarılmıştı.