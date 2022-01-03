banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güneyde vakalar daha da artacak!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Seçmen sayısı netleşiyor
Seçmen sayısı netleşiyor
Taşçıoğlu: "Taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde eylemler artarak devam edecek"
Sağlıkta eylem
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
banner405

Rus bilim insanlarından 2029 yılı için gök taşı uyarısı

Rus bilim insanları, Apofis isimli bir gök taşının 13 Nisan 2029'da Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceğini ve bunun büyük bir tehlike oluşturduğunu iddia etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:06
Rus bilim insanlarından 2029 yılı için gök taşı uyarısı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde Apofis isimli bir gök taşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan geçeceğini öne sürdü.

Bilim insanları, gök taşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre mesafeden ve tahminen saniyede 7,42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, bunun Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

banner341
Potansiyel etkisi çok büyük

Rus bilim insanları, "Gök taşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6,5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünya’ya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Ağırlığı 27 milyon ton

Apofis’in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, NASA verilerine dayanarak, "2013 YD48" ve "7482 YD48" gök taşlarının Dünya’ya yaklaştığını duyurmuştu.

Haberlerde, "2013 YD48" gök taşının 11 Ocak'ta, diğer gök taşının ise 18 Ocak tarihinde Dünya'ya yakın bir noktadan geçeceği aktarılmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
Sudan Başbakanı istifa etti
Sudan Başbakanı istifa etti
Aşı ve maske karşıtı vekilin Twitter hesabı askıya alındı
Aşı ve maske karşıtı vekilin Twitter hesabı askıya alındı
Atlantik Okyanusu’nu kanoyla geçmeye çalışacak
Atlantik Okyanusu’nu kanoyla geçmeye çalışacak
İngiltere'de askeri akademiye yapılan siber saldırı ciddi hasara yol açtı
İngiltere'de askeri akademiye yapılan siber saldırı ciddi hasara yol açtı
Bulgaristan'da kuş gribi endişesi
Bulgaristan'da kuş gribi endişesi
Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşına girdi
Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşına girdi
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim