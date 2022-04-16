Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!

“Dünyanın hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm; milyonlarca kişinin seyahat ettiği, önemli bir pazarı oluşturmakla beraber yaklaşık 3 yıldır pandemi nedeni ile bir çok sıkıntılar yaşamaktadır.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine vesile olması beklenirken bir anda tüm hesapların alt üst olduğu bir dönemden geçtik.