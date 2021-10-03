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Rum Tarım Bakanı ile hellim üzerine söyleşi

Politis Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile hellim üzerine yaptığı özel söyleşiyi “Halloumi-Hellim Bir Ürün-Bir Kıbrıs” başlığıyla manşete çekti.

03 Ekim 2021 Pazar 13:30
Rum Tarım Bakanı ile hellim üzerine söyleşi

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis hem KKTC’de hem de Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünün “halloumi/hellim” isminin Avrupa Korumalı Menşe İsimleri sicilinde tesis edildiği AB Yürütme Tüzüğü’nün 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girmesi ile Avrupa müktesebatının KKTC’de ilk kez yapılandırılmış şekilde uygulanacağını söyledi. 

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Kıbrıslı Türklerin üreteceği hellimin Yeşil Hat’tan geçebilmesi için, Avrupa Komisyonu’nun ilgili kararları ile konulan -aralarında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü standartları ve AB’nin diğer kriterlerinin da bulunduğu -şartlara tam olarak uyması gerektiğini yazan Politis Rum Tarım Bakanlığı’nın Kıbrıslı Türklerin üreteceği hellim ürününün bu açıdan denetlenmesi için “Bureau Veritas” isimli örgütle anlaşma yaptığını hatırlattı.
Gazeteye göre “Kıbrıs bütün olarak, başlıca tarım ürününü dünya ölçeğinde tam tanınan ürün yaptı” diyen Kadis “Bu, Avrupa müktesebatının işgal bölgelerinde yapılandırılmış şekilde uygulanacak. Hellimin tescili tarihi bir gelişmedir ve Kıbrıs’ın geleceği için müstesna bir yatırımdır” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 03.10.2021 14:04
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