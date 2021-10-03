Rum Tarım Bakanı ile hellim üzerine söyleşi

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis hem KKTC’de hem de Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünün “halloumi/hellim” isminin Avrupa Korumalı Menşe İsimleri sicilinde tesis edildiği AB Yürütme Tüzüğü’nün 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girmesi ile Avrupa müktesebatının KKTC’de ilk kez yapılandırılmış şekilde uygulanacağını söyledi.
Gazeteye göre “Kıbrıs bütün olarak, başlıca tarım ürününü dünya ölçeğinde tam tanınan ürün yaptı” diyen Kadis “Bu, Avrupa müktesebatının işgal bölgelerinde yapılandırılmış şekilde uygulanacak. Hellimin tescili tarihi bir gelişmedir ve Kıbrıs’ın geleceği için müstesna bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.