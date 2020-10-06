banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1165
ALTIN
478.786
DOLAR
7.7651
STERLİN
10.1129
EURO
9.1477
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376
Flaş Haber
Az kalsın galeriye giriyordu!
Kapat

Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı yürüttüğü "ekonomik savaş"ın daha fazla süremeyeceğini söyledi. 

06 Ekim 2020 Salı 11:16
Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“
banner337
banner351

İran genelinde 13 eyaleti kapsayan projelerin toplu açılış töreninde video konferans yoluyla konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve ülkenin ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Ülkedeki ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle yaşam koşullarının ağır olduğunu yineleyen Ruhani, "Halkımız ağır şartlardan geçiyor fakat köylüsü ve şehirlisiyle düşmanın komplolarını boşa çıkardı ve onu yenilgiye uğrattı. Düşmanın hedefi bizi teslim almaktı fakat biz teslim olmadık. Ekonomik savaş daha fazla süremez, sürerse de halkımız yabancılara teslim olmayacak. Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız." ifadelerini kullandı. 
Ruhani ayrıca yaptırım şartlarında da proje geliştirmeye ve üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek, iktidarlarından önce doğal gazın gittiği köy sayısı 14 binken bunun 32 bine çıkarıldığını söyledi. 

banner341
Ruhani, görev süresi dolana kadar tüm köylere elektrik ve doğal gaz ulaştırılacağını ancak Sistan, Beluçistan gibi eyaletlerin bunun dışında olduğunu ifade etti. 

 

banner360
Son Güncelleme: 06.10.2020 11:53
Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Güney Afrika'da Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Öldü
Güney Afrika'da Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Öldü
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 237 Bini Aştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 237 Bini Aştı
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivil Sayısı 27'ye Yükseldi
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivil Sayısı 27'ye Yükseldi
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Trump taburcu oldu
Trump taburcu oldu
ABD: “DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz“ açıklaması
ABD: “DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz“ açıklaması
Azerbaycan ordusu Cebrail'in 3 köyünü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail'in 3 köyünü daha işgalden kurtardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim