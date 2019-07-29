banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103373
ALTIN
257.432
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8584
EURO
6.2353
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner306
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Rudskoy: “ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor“

Rudskoy: “ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor“

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:25
Rudskoy: “ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor“

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANA HAREKÂT DAİRESİ BAŞKANI SERGEY RUDSKOY: "ABD’NİN FIRAT BÖLGESİNDE ASKERİ BİRLİKLERİN SAYISINI ARTTIRMASI ENDİŞE UYANDIRIYOR. ABD, PETROL KAÇAKÇILIĞI KARŞILIĞINDA, KÜRT VE ARAP BİRLİKLERİNE SİLAH YARDIMI YAPIYOR, SONRA DA BUNLARI BİRBİRİNE KIŞKIRTIYOR. BÜTÜN BUNLAR BÖLGEDEKİ DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR”

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ABD’nin Fırat’ın doğusunda petrol sahalarını yağmaladığını, petrol kaçakçılığı karşılında Kürt ve Araplara silah yardımı yaptığını söyledi.

Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki ABD askeri birliklerinin Fırat bölgesindeki petrol sahalarını yağmaladığını belirten Rudskoy, "ABD birlikleri, militanlara eğitim vermekten başka, Suriye yönetimine ait ve Fırat bölgesinde bulunan petrol sahalarını yağmalamakla meşgul." dedi.

banner317
Son zamanlarda, Suriye’de ABD’li özel şirketlere ait asker sayısının arttığına işaret eden Rudskoy, bu bölgedeki ABD’li özel asker sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu söyledi.

Rudskoy, "Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarında petrol üretimi ve satışı organize edilmiş durumda. Suriye’nin milli serveti çalınmaya devam ediyor. ABD’nin Fırat bölgesinde askeri birliklerinin sayısını arttırması endişe uyandırıyor. ABD, petrol kaçakçılığı karşılığında, Kürt ve Arap birliklerine silah yardımı yapıyor, sonra da bunları birbirine kışkırtıyor. Bütün bunlar bölgedeki durumu kötüleştiriyor." diye konuştu.

Suriye’deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde geçen aydan beri durumun kötüleştiğini vurgulayan Rudskoy, "Türk meslektaşlar ile yoğun iş birliği içerisinde Türkiye ve Rusya mutabakatı neticesinde oluşturulan silahtan arındırılmış bölgedeki durumun normalleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Terör örgütlerinin rejime ait askeri birliklere ve Rus Hmeymim üssüne saldırdığını belirten Rudskoy, "Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanlara ait silah depolarının tespiti ve yok edilmesine yönelik birlikte adımlar attığını" öne sürdü.

Ayrıca Rudskoy, Rusya’nın İdlib’deki eylemlerini itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyası yapıldığını iddia etti.

Son Güncelleme: 29.07.2019 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB mahkemesinden nükleer santral kararı
AB mahkemesinden nükleer santral kararı
Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu
Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu
İnsan Ticaretinin En Büyük Mağdurları Kadın Ve Kız Çocukları
İnsan Ticaretinin En Büyük Mağdurları Kadın Ve Kız Çocukları
Almanya'da Raylara İtilen Anne Kurtuldu, Çocuğu Öldü
Almanya'da Raylara İtilen Anne Kurtuldu, Çocuğu Öldü
Etiyopyalılar Bugün 200 Milyon Ağaç Dikmek İçin Seferber Oldu
Etiyopyalılar Bugün 200 Milyon Ağaç Dikmek İçin Seferber Oldu
Dünya'nın 2019 Yılı İçin Doğal Kaynaklarını Tükettik
Dünya'nın 2019 Yılı İçin Doğal Kaynaklarını Tükettik
Hastaneye Kaldırılan Rus Muhalif Lider Taburcu Edilerek Cezaevine Geri Gönderildi
Hastaneye Kaldırılan Rus Muhalif Lider Taburcu Edilerek Cezaevine Geri Gönderildi
Etiyopya
Etiyopya "ağaç Dikme Rekoru" İçin Sokaklarda
Nepal'deki Sel Ve Toprak Kaymaları Şiddetli Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sel Ve Toprak Kaymalarında 113 Kişi Hayatını Kaybetti, 67 Kişi Yaralandı, 38 Kişiden İse Haber Alınamıyor
Nepal'deki Sel Ve Toprak Kaymaları Şiddetli Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sel Ve Toprak Kaymalarında 113 Kişi Hayatını Kaybetti, 67 Kişi Yaralandı, 38 Kişiden İse Haber Alınamıyor
Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor
Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim