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Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc\'ye Boykot Hazırlığı

Dakar, 12 Şubat 20 (.): İngiliz yayın kurumu BBC\'nin, Afrika yayınında çalışan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) asıllı gazeteciyi Ruanda soykırımıyla ilgili röportajı nedeniyle kovması Afrika\'da büyük tepkiyle karşılandı.

Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc\'ye Boykot Hazırlığı

Dakar, 12 Şubat 20 (.): İngiliz yayın kurumu BBC\'nin, Afrika yayınında çalışan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) asıllı gazeteciyi Ruanda soykırımıyla ilgili röportajı nedeniyle kovması Afrika\'da büyük tepkiyle karşılandı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:06
Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc\'ye Boykot Hazırlığı

Dakar, 12 Şubat 20 (.): İngiliz yayın kurumu BBC'nin, Afrika yayınında çalışan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) asıllı gazeteciyi Ruanda soykırımıyla ilgili röportajı nedeniyle kovması Afrika'da büyük tepkiyle karşılandı.

Afrika basınındaki haberlere göre, BBC Afrika'nın merkez ofisi Dakar'da çalışan Jacques Matand Diyambi, Ruanda soykırımıyla ilgili kitap yazan Charles Onana ile kasım ayında bir röportaj yaptı.

BBC Afrika yönetimi, soykırım ve Ruanda-Fransa ilişkilerinin ele alındığı röportajda, sadece Onana'ya söz hakkı verilerek Ruanda yönetimine danışılmamasının tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 7 Şubat'ta Diyambi'nin iş sözleşmesini feshetti.

BBC Afrika Editörü Anne Look Thiam, röportajın BBC'nin yayın politikasına aykırı olduğunu ve Diyambi'nin böyle ihtilaflı bir konuda yetkililere danışmadan röportaj yapmaması gerektiğini belirtti.

Ruanda yönetiminin, BBC'yi taraflı, gerçeği yansıtmayan ve adil olmayan yayın yapmakla suçladığına ve kuruma yaptırım uygulamakla tehdit ettiğine dikkati çeken Thiam, sonuç olarak Diyambi'nin görevine son verildiğini, 8 personelin de uyarıldığını kaydetti.

Ruandalı yetkililer ise röportajdan haberdar olunmadığı, konuya ilişkin BBC ile temasa geçilmediği ifade etti.

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BBC'YE BOYKOT HAZIRLIĞI

Kongo Basını Ulusal Birliği Başkanı Kasongo Tshilunde, Diyambi'ye destek için imza kampanyası başlattıklarını, ayrıca BBC'nin ülkedeki tüm yayınlarını boykot edeceklerini duyurdu.

Senegal Bilgi ve Sosyal İletişim Çalışanları Sendikasından yapılan açıklamada da Diyambi'nin kovulmasının alelacele alınmış bir karar olduğu vurgulandı.

BBC Afrika'nın merkez ofisinin Dakar'da bulunduğu hatırlatılan açıklamada, BBC'nin bu ülke yasalarına saygı duyması gerektiği kaydedildi.

RUANDA CUMHURBAŞKANI KAGAME, SOYKIRIMIN PARÇASI OLMAKLA SUÇLANMIŞTI

Diyambi'nin tartışmalı röportajı yaptığı Onana, mevcut Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame liderliğindeki Tutsi Ruanda Yurtsever Cephesini (RPF) Hutulara karşı soykırım suçu işlemekle ve dönemin Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağını düşürerek Tutsilere karşı soykırımın başlamasına yol açmakla suçluyor.

Onana, Kagame'nin iktidar uğruna Tutsilerin katledilmesine göz yumduğunu ve soykırımı yapan Hutu yönetimine destek veren Fransız liderleri akladığını ileri sürüyor.

(AA/GÜL)

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