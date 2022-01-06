Rotterdam limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, 30 Aralık 2021'de Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde muz yüklerinin arasına saklanmış 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.
İmha edilen kokainin Ekvator'dan Belçika'nın Anvers limanına gönderilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.Açıklamada, Belçika polisinin olayla ilgili 5'i Belçikalı 2'si İngiltere vatandaşı toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yakalanan kokainin 2021 yılında Hollanda'da bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekildi.