Ronaldo’dan Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık darbe

Portekizli dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, içecek devi Coca Cola'yı milyarlarca dolarlık değer kaybına uğrattı.

Ronaldo’nun, pazartesi günkü Portekiz-Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında masadaki kola şişelerini toplayıp kenara koyması içecek devi Coca Cola’ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

36 yaşındaki ünlü futbolcu pazartesi günü oynanan Avrupa Şampiyonası Portekiz- Macaristan karşılaşması öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında masadaki iki Coca Cola şişesini kaldırınca şirketin hisseleri yüzde 1,6 oranında değer kaybına uğradı. Buna ek olarak, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sponsorlarından olan Coca Cola'nın 242 milyar dolar olan piyasa değeri dört milyar dolar düşerek, 238 milyar dolara geriledi.

Beş kez dünya şampiyonasına adını yazdıran Cristiano Ronaldo, basın toplantısı sırasında, reklam amacıyla masaya konulan Coca Cola şişelerini, kameraların görmeyeceği şekilde bir kenara koyduktan sonra, bir su şişesi kaldırarak, "Agua" (su) diye seslendi. Ünlü futbolcunun konuşması mikrofonlara yansıdı. Ancak futbolcunun "Su" ifadesi net olarak anlaşılırken, diğer sözleri duyulmadı.

Fransa'nın orta saha oyuncusu Paul Pogba da Salı günü 1-0'lık bir skorla sonuçlanan Fransa-Almanya maçı ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında Şampiyonanın sponsorlarından olan bira üreticisi Heineken'in masada duran bir şişesini kaldırmıştı.