Ronaldinho gözaltında!

Geçtiğimiz günlerde Paraguay'a giden Ronaldinho, sahte evrak ve pasaport iddiaları nedeniyle kardeşiyle birlikte ülkede gözaltına alındı.

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaidinho'nun başı dertte. Daha önce ülkesi Brezilya'da birçok mülküne el koyulan Ronaldinho'nun bu kez de Paraguay'da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesiyle başı derde girdi.

ESPN'in haberine göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte Çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho'nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştılar. Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı.

Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı; Euclides Acevedo, ''Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek'' ifadelerini kullandı.