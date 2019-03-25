Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak

Romanya başbakanı Viorica Dancila ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde konuşan Dancila, ABD Başkanı Trump'ın ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını 'muhteşem ve cesaret verici' olarak niteleyerek Bükreş hükümetinin de aynı şeyi yapmayı düşündüğünü söyledi.

Dancila konuyla ilgili olarak "Ülkemde anayasaya bağlı tüm mercilerle bir karar aldıktan sonra size bu haberi vermekten dolayı oldukça mutluyum. Romanya'nın başbakanı olarak büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için öncülük edeceğim." diye konuştu.

Karar, Romanya'nın Avrupa Birliği ile sorun yaşadığı bir dönemde geldi. Romanya 2007'de katıldığı Avrupa Birliği'nde (AB) ilk kez dönem başkanlığını yürütüyor.

Avrupa Komisyonu Bükreş hükümetini yolsuzluğa karşı alınması gereken önlemlerde yetersiz kaldığı gerekçesiyle uyarıda bulunmuştu. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragna'ya, iki ayrı yolsuzluk davasının yanında 21 milyon Euro değerindeki Avrupa fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açılmıştı.

56 yaşındaki siyasetçi bu davalar yüzünden başbakanlık koltuğuna oturamıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu halihazırda altı ülkenin büyükelçiliğini taşımayı ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, taşınmak isteyen ilk 10 büyükelçiliğe ayrıcalık yapacağını açıjklamıştı.

Büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararı veren her ülke İsrail'in ihtilaflı şehir olan Kudüs'teki varlığını meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. Bağımsız devlet mücadelesi veren Filistinliler de tıpkı İsrail gibi Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

Kudüs'ün tartışmalı statüsünden dolayı uluslararası toplum bugüne kadar Tel Aviv'i başkent olarak tanımış ve büyükelçiliklerini de buraya kurmuştu. ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı uluslararası toplum tarafından kınanmıştı.

Karara Türkiye başta olmak üzere Arap dünyası ile Müslüman ülkelerden büyük tepki gelmişti.

