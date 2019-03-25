banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
237.742
DOLAR
5.6161
STERLİN
7.4132
EURO
6.3480
Kamyon faciası
KAMYON FACİASI
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
banner306
Flaş Haber
Kamyon faciası
Kapat

Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak

Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak

25 Mart 2019 Pazartesi 08:34
Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak

Romanya başbakanı Viorica Dancila ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde konuşan Dancila, ABD Başkanı Trump'ın ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını 'muhteşem ve cesaret verici' olarak niteleyerek Bükreş hükümetinin de aynı şeyi yapmayı düşündüğünü söyledi.

Dancila konuyla ilgili olarak "Ülkemde anayasaya bağlı tüm mercilerle bir karar aldıktan sonra size bu haberi vermekten dolayı oldukça mutluyum. Romanya'nın başbakanı olarak büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için öncülük edeceğim." diye konuştu.

Karar, Romanya'nın Avrupa Birliği ile sorun yaşadığı bir dönemde geldi. Romanya 2007'de katıldığı Avrupa Birliği'nde (AB) ilk kez dönem başkanlığını yürütüyor.

Avrupa Komisyonu Bükreş hükümetini yolsuzluğa karşı alınması gereken önlemlerde yetersiz kaldığı gerekçesiyle uyarıda bulunmuştu. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragna'ya, iki ayrı yolsuzluk davasının yanında 21 milyon Euro değerindeki Avrupa fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açılmıştı.

56 yaşındaki siyasetçi bu davalar yüzünden başbakanlık koltuğuna oturamıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu halihazırda altı ülkenin büyükelçiliğini taşımayı ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, taşınmak isteyen ilk 10 büyükelçiliğe ayrıcalık yapacağını açıjklamıştı.

Büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararı veren her ülke İsrail'in ihtilaflı şehir olan Kudüs'teki varlığını meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. Bağımsız devlet mücadelesi veren Filistinliler de tıpkı İsrail gibi Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

Kudüs'ün tartışmalı statüsünden dolayı uluslararası toplum bugüne kadar Tel Aviv'i başkent olarak tanımış ve büyükelçiliklerini de buraya kurmuştu. ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı uluslararası toplum tarafından kınanmıştı.

Karara Türkiye başta olmak üzere Arap dünyası ile Müslüman ülkelerden büyük tepki gelmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Romanya Israil Büyükelçiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi
Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi
İsrail'e roket saldırısı: 6 yaralı
İsrail'e roket saldırısı: 6 yaralı
Bir ülke enerji içeceğini yasakladı… Sebebini duyan şaşkına dönüyor
Bir ülke enerji içeceğini yasakladı… Sebebini duyan şaşkına dönüyor
Umman ile ABD arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması...
Umman ile ABD arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması...
İngiltere Başbakanı May'e “İslamofobi tanımını kabul et“ çağrısı...
İngiltere Başbakanı May'e “İslamofobi tanımını kabul et“ çağrısı...
Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu
Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim