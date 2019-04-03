Roma\'da Romanlara Irkçı Tepki

Madrid, 3 Nisan 19 : İtalya'nın başkenti Roma'da 70 kadar Roman'ın bir sosyal barınma merkezine getirilmesine mahalle halkı ırkçı tepki verdi.

Başkent Roma'nın doğusundaki Torre Maura Mahallesi'nde sokaklara çıkan ve şiddet eylemleri yapan bir grup, 70 kadar Roman'ın bölgedeki sosyal barınma merkezine getirilmesini protesto etti.

Yaklaşık 300 kişinin dün öğle saatlerinde başlattığı ve gece boyunca devam eden eylemlerde, sokaktaki çöp bidonları ve bir araç ateşe verildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, eyleme katılan mahalle sakinlerinin, Romanlara hakaret ederek "Gidin buradan" ve "Açlıktan ölmeliler" sloganları attığı belirtildi.

Roma Belediyesi ise olaylar üzerine söz konusu Romanların 7 gün içerisinde başka bir barınma merkezine nakledilecekleri kararı aldığını duyurdu. Torre Maura Mahallesi'ne getirilen Romanlar arasında 3'ü hamile 33 kadın ve 22 çocuk bulunduğu kaydedildi.

İtalya'daki 21 Temmuz Derneğinin 2017'de açıkladığı rapora göre, İtalya'da 120 bin ila 180 bin Roman yaşıyor ve bunların 26 bini sokakta, derme çatma barakalarda kalıyor.

(AA/GÖZ/FEZ)