Rögar kapağına sıkışan şişman sıçan kurtarıldı

Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu bir sıçan kurtarıldı. Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü katıldı.Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

KÜÇÜK BİR ÇOCUK FARK ETTİ

Almanya'nın Bensheim kasabasında küçük bir kız çocuğu rogar kapağına sıkışmış bir sıçan gördü. Adı açıklanmayan kız çocuğu sıçanın yardım çığlıklarını duyarak 'Rhein Neckar' adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı yorumlarda, 'herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtarılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği' sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü. Rhein Neckar'dan Michael Sehr, "Nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hak ediyor" dedi.

EKİBE SIÇAN RESMİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Sıçanın sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde "Danke" (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.