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Rodriguez, Ülkedeki Elektrik Kesintisinin, Elektromanyetik Saldırıdan Kaynaklandığını Bildirdi

VENEZUELA\'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Rodriguez, Ülkedeki Elektrik Kesintisinin, Elektromanyetik Saldırıdan Kaynaklandığını Bildirdi

VENEZUELA\'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Temmuz 2019 Salı 09:54
Rodriguez, Ülkedeki Elektrik Kesintisinin, Elektromanyetik Saldırıdan Kaynaklandığını Bildirdi

VENEZUELA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Caracas, 23 Temmuz 19 : Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı JorgeRodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin, sabotajdan kaynaklandığı bildirdi.

Bu yıl dört kez karanlığa gömülen Venezuela'da, 16 eyalet ile başkent Caracas'ın önemli bölümünde meydana gelen beşinci kesinti, birçok bölgede devam ediyor.

Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ilk araştırmalara göre kesintinin, elektromanyetik sabotajdan kaynaklandığını söyledi.

Rodriguez, sabotajın, "ülkenin en önemli elektrik üretim merkezi Guri'ye düzenlendiğini" ve kesintinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

MADURO'DAN ORDUYA TALİMAT

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin, ülkedeki huzuru garanti altına almak için görev başında olduğunu kaydetti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı JuanGuaido da sosyal medya hesabından kesintiye ilişkin açıklama yaptı.

Kesintiden hükümeti sorumlu tutan Guaido, AN'nin bugünkü oturumlarının sokakta yapılacağını duyurdu.

Ülkede 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye, ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine, bir keskin nişancının ateş açması sonucu çıkan yangının sebep olduğunu açıklamıştı.

Son kesintiler 29-30 Mart'ta yaşanmış, bunun giderilmesinin ardından Maduro, 30 günlük eylem planını duyurmuştu.

Plan çerçevesinde, iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesinti"ye gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırma kararı almıştı.

(AA/RU/ŞEB)

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