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Robot çoban köpeği geliştirildi

Yeni Zelandalı bir şirket tarım sektöründe kullanılmak üzere robot geliştirdi. Boston Dynamics ile ortak olarak geliştirilen 'Spot' adlı robot, koyun yaymak gibi tarım hayvancılık sektöründeki zor işleri otomatize etme projesinin bir parçası.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
Robot çoban köpeği geliştirildi
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Yeni Zelandalı bir şirket tarım sektöründe kullanılmak üzere robot geliştirdi. Boston Dynamics ile ortak olarak geliştirilen 'Spot' adlı robot, koyun yaymak gibi tarım hayvancılık sektöründeki zor işleri otomatize etme projesinin bir parçası.

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Dört ayaklı Spot, sahip olduğu sensörler ile arazinin 3D görsel verilerini toplayarak zorlu zeminlere rahatlıkla uyum sağlıyor.

Spot'u geliştiren Rocos şirketinin CEO'su David Inggs, koyun sürüsü ile yapılan deneyler sırasında gerçek çoban köpeklerinin robota önce temkinli yaklaştığını ancak zamanla alıştıklarını belitiyor. Inggs, çoban köpeklerinin sahip olduğu eğitim kapasitesinin yapay zekada kopyalanmasının güç olduğu görüşünde.

Spot daha önce Singapur'da kullanılmış ve Covid-19 önlemleri kapsamında parkalarda fiziki mesafe kurallarına uyulması için halka uyarılar yapmıştı.

Son Güncelleme: 21.05.2020 20:12
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