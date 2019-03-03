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Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya kıyafetli 'yolsuzluk' göndermesi

Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya kıyafetli 'yolsuzluk' göndermesi

03 Mart 2019 Pazar 17:48
Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya kıyafetli 'yolsuzluk' göndermesi

Sokak partileriyle başlayan Rio Karnavalı'nda bu sene başında göreve gelen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hedef alındı.

Festivalde adı yolsuzluk skandalına karışan Bolsonara'ya gönderme yapan kıyafetler sergilendi..Bolsonaro'nun göreve gelmesinden kısa süre sonra şoförünün hesabından oğlunun ve eşinin banka hesaplarına yapılan 'şüpheli' ödemeler tepkiyle karşılanmıştı.

Brezilya'da geçen yıl ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Jair Bolsonaro, 1 Ocak'ta düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Anahtar Kelimeler:
Rio Karnavalı
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