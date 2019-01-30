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Reuters:” Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Şimşek\'in Telefonunu Da Hackledi”

New York, 30 Ocak 19 (.): Reuters ajansı özel haberinde, geçmişte ABD için çalışan bir grup istihbarat görevlisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına bazı siyasetçilerin, aktivistlerin ve diplomatların iPhone\'larını hacklediklerini iddia etti.

Reuters:” Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Şimşek\'in Telefonunu Da Hackledi”

New York, 30 Ocak 19 (.): Reuters ajansı özel haberinde, geçmişte ABD için çalışan bir grup istihbarat görevlisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına bazı siyasetçilerin, aktivistlerin ve diplomatların iPhone\'larını hacklediklerini iddia etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Reuters:” Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Şimşek\'in Telefonunu Da Hackledi”

New York, 30 Ocak 19 (.): Reuters ajansı özel haberinde, geçmişte ABD için çalışan bir grup istihbarat görevlisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına bazı siyasetçilerin, aktivistlerin ve diplomatların iPhone\'larını hacklediklerini iddia etti.

 

Reuters\'a göre Karma adı verilen gelişmiş casusluk programı kapsamında telefonlarına erişilenler arasında eski TC Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

 

Reuters özel haberini, eskiden bu program için çalışan kişilere ve programa dair edindiği belgelere dayandırdı.

 

Mehmet Şimşek ise Reuters\'a yaptığı açıklamada telefonuna erişildiği iddiası ile ilgili olarak, "Korkunç ve çok rahatsız edici" dedi.

 

Reuters\'a göre 2016 yılı itibariyle kadar yüzlerce kişinin telefonuna erişim sağlandı. 2017 yılında bu program aracılığıyla erişim sağlananlar arasında ise Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ile Umman\'ın dışişlerinden sorumlu bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah da var.

 

Ajans, haberi kapsamında görüştüğü kişilerin BAE vatandaşı olmadıklarını bildirdi.

 

FOTOĞRAFLARA, MESAJLARA VE ŞİFRELERE ERİŞİM

 

Reuters\'a göre Karma adı verilen programı ve bu programdan sorumlu ekibin Kuzgun Projesi hakkında bilinenler şöyle:

 

BAE\'nin başkenti Abu Dabi\'de ülkenin güvenlik görevlilerinden ve ABD\'nin eski istihbarat çalışanlarından oluşan bir ekip BAE istihbarat servisi için bu görevi yerine getirdi.

 

Ekip, sadece telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin girilmesiyle iPhone\'lara erişti.

 

Android cihazlara ise erişilemedi.

 

2016 ve 2017 yıllarında Karma sayesinde iPhone\'larda fotoğraflara, elektronik postalara, mesajlara ve konum bilgilerine ulaşıldı.

 

Bu sistem sayesinde başka operasyonlarda kullanılmak üzere kayıtlı şifrelere de erişim sağlandı.

 

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR EDİNİLDİ

 

Reuters\'ın konuştuğu kaynaklar, Apple\'ın 2017\'nin sonundaki güvenlik güncellemesinin operasyonları zorlaştırdığını aktardı. Bu nedenle programın hala kullanımda olup olmadığı bilinmiyor.

 

Ajansa göre, Programın BAE tarafından kullanılması ise sadece Rusya, Çin ve ABD gibi sayılı ülkelerin erişiminin olduğu sanılan casusluk teknolojilerinin diğer ülkelere de ulaştığını gösteriyor.

 

Reuters haberinde bu program kapsamında telefonuna erişilen bazı kişilerden cinsel içerikli fotoğrafların da edinildiğini bildirdi.

 

BAE\'nin sızdırılan fotoğrafları kullandığına dair ise ajansın elinde herhangi bir bir belge yok.

 

İMESSAGE\'DAKİ GÜVENLİK AÇIĞI

 

Raven projesinde çalışan çoğu eski Amerikan istihbarat servisi çalışanının maaşlarının merkezi BAE\'de bulunan DarkMatter sanal güvenlik şirketi tarafından ödendiği iddia edildi.

 

BAE\'nin ise Karma\'yı ülke dışındaki bir satıcıdan aldığı öne sürüldü.

 

Karma\'nın telefonlara nasıl sızdığı belli değil. Buna, iPhone\'lardaki mesajlaşma sistemi iMessage\'daki bir güvenlik açığının yol açtığı düşünülüyor.

 

Hedef alınan kişinin telefonuna, bu programı kullanmasa bile bir mesaj gönderilmesinin, telefona sızılması için yeterli olduğu sanılıyor.

(BBC/HUR/YIL)

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