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Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor

Washington, 29 Mayıs 19 :  Reuters haber ajansı, ABD\'nin Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazdı.

Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor

Washington, 29 Mayıs 19 :  Reuters haber ajansı, ABD\'nin Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazdı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:58
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor

Washington, 29 Mayıs 19 :  Reuters haber ajansı, ABD'nin Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazdı.

Bunun gerekçesi ise Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi.

Ajansa konuşan ve adını açıklamak istemeyen iki kaynak, eğitimi sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini söyledi.

Türk pilotlar, F-35'leri kullanmayı öğrenmek için ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü'nde eğitim alıyor.

Reuters'a göre eğitim programlarının durdurulması durumunda pilotların ülkelerine mi döneceği, yoksa Türkiye'ye F-35 satışı konusunda nihai bir kararın mı bekleneceği bilinmiyor.

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ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'na konuyla ilgili sorular yönelten Reuters, bunlara bir yanıt alamadığını da yazdı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews ise Türkiye ile S-400 yerine Patriot füzelerinin alımı için görüşüldüğünü söyledi.

ABD, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda bu sistemin radarlarının F-35'lerin önemli bilgilerini edinebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 teslim edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye ise S-400'lerle F-35'lerin birbirilerine engel olmayacağını, F-35'lerin Rusya'nın sınırında S-400 konuşlandırdığı Norveç'te uçmasının bir sakınca olarak görülmediğini söylüyor.

Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını ve artık S-400'lerden vazgeçmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Türkiye, ABD'nin çıkarmakla tehdit ettiği F-35 programında aynı zamanda üretici durumunda. Uçakların bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor.

(BBC/FG)

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