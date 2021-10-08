Reuters: “Türkiye ABD'den 40 adet F-16 satın almak istiyor“

Türkiye’nin talebinin hali hazırda Yabancı Askeri Satışlar süreci kapsamında değerlendirme aşamasında olduğu ve bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi’nin onayına tabi olduğu ifade ediliyor. ABD Kongresi’nin olası satış işlemine onay vermeme yetkisi bulunuyor.
Reuters haber ajansının konuyla ilgili soru yönelttiği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Politikalarımız gereği, Dışişleri Bakanlığı, askeri satış ya da transferler konusunda resmi olarak Kongre’ye konu iletilene kadar bilgi paylaşmıyor” dedi. Benzer şekilde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Türkiye mevcut durumda üretim sürecinden çıktığı F-35’leri müşteri olarak da teslim alamıyor.