banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
EOKA ruhu hiç bitmedi
EOKA ruhu hiç bitmedi
Covid-19 sorunu ve harakiri
Covid-19 sorunu ve harakiri
Ölen ölür kalan sağlar…
Ölen ölür kalan sağlar…
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
banner376

Restoran sahibi mekanına giren hırsızı arıyor: İşe almak için

ABD’de bir restoran sahibi dükkanına giren hırsızı arıyor. Ancak amacı hırsızın ceza alması değil.

06 Nisan 2021 Salı 22:15
Restoran sahibi mekanına giren hırsızı arıyor: İşe almak için
banner337

ABD’de bir restoran sahibi dükkanına giren hırsızı arıyor. Ancak amacı hırsızın ceza alması değil.

Georgia eyaletinde Diablo’s Southwest Grill isimli restorana pazar gecesi giren hırsızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kapüşonlu bir adam tuğla atarak kırdığı restoranın ön camından içeri giriyor. Ardından yazarkasaya yöneliyor. Zorla açtığı kasanın içinin boş olduğunu görünce hızla restorandan çıkıyor.

banner341
Restoran sahibi Carl Wallace maddi hasar ve sinir bozukluğu dışında bir zararının olmadığını anlattı: “Para alınmamıştı. Sadece gecenin bir vakti restorana gidip ortalığı temizlemek ve ertesi gün yine açabilecek hale getirmek zorunda kaldık. Bu adamın hırsız olarak çok başarılı bir iş çıkarmadığını fark ettim. Kendine başka bir kariyer seçmeliydi.”

Wallace ertesi gün Facebook hesabından olayın fotoğraflarını ve telefon numarasını paylaşarak hırsıza çağrıda bulundu: “Belli ki hayat mücadelesi ve para sıkıntısı olan hırsızlık şüphelisi… Lütfen iş başvurusu yapmak için uğra. Polisi karıştırmayacağım. Sorular sormayacağım. Oturup sana nasıl yardımcı olabileceğimizi ve girdiğin yoldan seni nasıl çıkabileceğimizi konuşalım.”

Hırsızlıkların kendi hayatını da riske attığını belirten Wallece restoranına giren kişinin iş için iletişme geçeceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Yanlış yolda olan birini alıp ona yardım eli uzatmak harika bir hikaye olurdu” diyen Wallece sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki de bu adama hiç şans verilmemiştir. Hepimiz birbirimize karşı daha bağışlayıcı olmalıyız. Daha iyi olmanın yollarını bulmalıyız. Dünyada çok fazla nefret var. Birbirimizin sorunlarını, hayatta karşılaştığı zorlukları anlamıyoruz.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşma ile AstraZeneca aşısı arasında bağ olduğunu açıkladı
Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşma ile AstraZeneca aşısı arasında bağ olduğunu açıkladı
Milyarderler salgına rağmen servetini artırdı
Milyarderler salgına rağmen servetini artırdı
Dünya Sağlık Örgütü, “aşı pasaportuna“ şimdilik sıcak bakmıyor
Dünya Sağlık Örgütü, “aşı pasaportuna“ şimdilik sıcak bakmıyor
Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
Dünyada temiz enerjinin gücü artıyor
Dünyada temiz enerjinin gücü artıyor
Gana'da 60 yunus kıyıya vurdu
Gana'da 60 yunus kıyıya vurdu
Seller can almaya devam ediyor
Seller can almaya devam ediyor
BM: “Batı Darfur'da kabile çatışmalarında en az 40 kişi öldü“
BM: “Batı Darfur'da kabile çatışmalarında en az 40 kişi öldü“
Beyaz Saray'dan Viyana'daki görüşmeler öncesi “İran konusunda duruşumuz değişmedi“ mesajı
Beyaz Saray'dan Viyana'daki görüşmeler öncesi “İran konusunda duruşumuz değişmedi“ mesajı
Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı
Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim