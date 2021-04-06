Restoran sahibi mekanına giren hırsızı arıyor: İşe almak için

ABD’de bir restoran sahibi dükkanına giren hırsızı arıyor. Ancak amacı hırsızın ceza alması değil.

Georgia eyaletinde Diablo’s Southwest Grill isimli restorana pazar gecesi giren hırsızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kapüşonlu bir adam tuğla atarak kırdığı restoranın ön camından içeri giriyor. Ardından yazarkasaya yöneliyor. Zorla açtığı kasanın içinin boş olduğunu görünce hızla restorandan çıkıyor.

Restoran sahibi Carl Wallace maddi hasar ve sinir bozukluğu dışında bir zararının olmadığını anlattı: “Para alınmamıştı. Sadece gecenin bir vakti restorana gidip ortalığı temizlemek ve ertesi gün yine açabilecek hale getirmek zorunda kaldık. Bu adamın hırsız olarak çok başarılı bir iş çıkarmadığını fark ettim. Kendine başka bir kariyer seçmeliydi.”

Wallace ertesi gün Facebook hesabından olayın fotoğraflarını ve telefon numarasını paylaşarak hırsıza çağrıda bulundu: “Belli ki hayat mücadelesi ve para sıkıntısı olan hırsızlık şüphelisi… Lütfen iş başvurusu yapmak için uğra. Polisi karıştırmayacağım. Sorular sormayacağım. Oturup sana nasıl yardımcı olabileceğimizi ve girdiğin yoldan seni nasıl çıkabileceğimizi konuşalım.”

Hırsızlıkların kendi hayatını da riske attığını belirten Wallece restoranına giren kişinin iş için iletişme geçeceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

“Yanlış yolda olan birini alıp ona yardım eli uzatmak harika bir hikaye olurdu” diyen Wallece sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki de bu adama hiç şans verilmemiştir. Hepimiz birbirimize karşı daha bağışlayıcı olmalıyız. Daha iyi olmanın yollarını bulmalıyız. Dünyada çok fazla nefret var. Birbirimizin sorunlarını, hayatta karşılaştığı zorlukları anlamıyoruz.“