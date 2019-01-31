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Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

31 Ocak 2019 Perşembe 15:15
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un son 3 aylık karı, küresel çaptaki skandallara rağmen tüm zamanların rekor seviyesine çıkarak 6,9 milyar dolara ulaştı. Ayrıca kullanıcı sayısı da artış kaydetti.

Şirketin geliri bir yıl önceki yıla oranla yüzde 30 artarak 16.9 milyar dolara yükseldi.Yine şirketin dördüncü çeyrek güncellemesinde, sitenin aylık kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 2.32 milyara ulaştı.Gelirinin büyük kısmını online reklamlardan elde eden Facebook'un net karı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 61 oranında artış kaydetti.Facebook İcra Kurulu Başkanı ve şirketin kurucu ortağı Mark Zuckerberg, "Platformumuz ve işimiz büyümeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Rakamların açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 11,5 artışla 167,67 dolardan işlem gördü.
Son güncellemelerin ışığında, veri koruma skandallarıyla sarsılan şirketin büyük sorunlar yaşadığı ABD ve Avrupa'da kullanıcı sayısının arttığı görüldü.

Araştırma şirketi eMarketer'den Analist Debra Aho Williamson, "Bu sonuçlar Facebook'un 2018 yılında karşı karşıya kaldığı skandalların şirketin uzun vadede ne gelirlerini ne de kullanıcıları arttırma kabiliyetini etkilemediğini açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşunun 15'inci yıl dönümünde Facebook, farklı reklam uygulamaları sayesinde gelir ivmesini arttırmaya devam ediyor.Şirket, dünya çapında yaklaşık 2,7 milyar kişinin Facebook ve kendi bünyesindeki alt siteleri olan Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları kullandığını belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Facebook
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