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Rejim Geçen Ay İdlib\'de 72 Sivil Öldürdü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN, ŞUBAT AYINDA İDLİB\'E DÜZENLEDİĞİ BİN 797 KARA VE 67 HAVA SALDIRISINDA 28\'İ ÇOCUK 72 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Rejim Geçen Ay İdlib\'de 72 Sivil Öldürdü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN, ŞUBAT AYINDA İDLİB\'E DÜZENLEDİĞİ BİN 797 KARA VE 67 HAVA SALDIRISINDA 28\'İ ÇOCUK 72 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

04 Mart 2019 Pazartesi 13:56
Rejim Geçen Ay İdlib\'de 72 Sivil Öldürdü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN, ŞUBAT AYINDA İDLİB'E DÜZENLEDİĞİ BİN 797 KARA VE 67 HAVA SALDIRISINDA 28'İ ÇOCUK 72 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

İdlib, 4 Mart 19 (.): Suriye'deki Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib iline düzenlediği bin 797 kara ve 67 hava saldırısında 28'i çocuk, 72 sivil hayatını kaybetti.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, şubat ayında İdlib'e bin 797 top ve roket ile 67 hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda 28'i çocuk, 22'si kadın 72 sivil yaşamını yitirirken, 48'i çocuk ve 32'si kadın 186 sivil yaralandı.
Arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarında 1 sivil savunma gönüllüsü hayatını kaybetti, 4 gönüllü yaralandı.
Esed rejiminin saldırılarında atılan ve infilak etmeyen bombalara yönelik düzenlenen imha çalışmalarında 83 bomba etkisiz hale getirildi.
İdlib'de en yoğun saldırıların hedefindeki Han Şeyhun ilçesinde iki fırın hizmet dışı kaldı, 9 okul ve 3 cami hasar gördü.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede, saldırılar nedeniyle 334 okul eğitime ara vermek zorunda kaldı.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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