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Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak

Sosyal medya platformu Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:45
Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak
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Geçen günlerde bünyesindeki gruplarda yürütülen tartışmalarla piyasaların alt üst olmasına yol açan Reddit'in değeri böylece iki katına, 6 milyar dolara çıktı.

2019 yılında düzenlenen bundan önceki yatırım turundan sonra şirketin piyasa değeri 3 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Vy Capital adındaki şirket tarafından yönetilen son yatırım turundan elde edilen gelirin, video, reklam, tüketici ürünleri gibi alanlarda ve uluslararası pazarlara açılmak için kullanılacağı ifade edildi.

Aynı zamanda Reddit bünyesinde çalışanların sayısının iki katına çıkarılacağı açıklandı.  Şirkette şu an için küresel olarak 700 kişi çalışıyor.

REKLAM GELİRİ YÜZDE 90 ARTTI

Reddit'in bünyesindeki WallStreetBets adındaki mesajlaşma grubunda bir araya gelen yatırımcıların etkisi son dönemde piyasada güçlü bir şekilde hissedilmişti.

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Bu grupta bir araya gelen küçük yatırımcılar Gamestop ve AMC Entertainment gibi hisselerin alımına yönelerek piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Pazar günü ise Super Bowl maçının devre arasında beş saniye uzunluğunda bir reklam veren Reddit, 'Bunu başardık' diyerek kullanıcılarına bir nevi teşekkür etmişti.

Reddit, yazı formatındaki reklamda, "Finans kitaplarında yazılacak bir bölümün nedeni belki de sizsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Bu reklam için bütün pazarlama bütçesinin kullanıldığı ifade edilmişti.

2005 yılında kurulan Reddit, son dönemde platformdaki ırkçılık ve nefret söylemi yayan grupları temizleyen bir operasyon düzenledi.

Böylece şirketin reklam geliri 2020'de ciddi oranda arttı; şirketin açıklamasına göre geçen yılın son çeyreğinde reklam geliri bir yıl önceye göre yüzde 90 arttı.

Aralık ayında Reddit'in günlük kullanıcı sayısı 52 milyon olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 10.02.2021 11:20
Anahtar Kelimeler:
Reddit
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